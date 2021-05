Covid Liguria, oggi 202 contagi e 5 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 202 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. I guariti sono stati 133 nella Regione nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 92, Savona a 39, Imperia a 31 e La Spezia a 28. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 202 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5. I guariti sono stati 133 nella Regione nelle ultime 24 ore. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Genova a 92, Savona a 39, Imperia a 31 e La Spezia a 28. L'articolo proviene da Italia Sera.

