Covid | le news di oggi Bollettino | 9 148 nuovi casi su 156 872 test 144 decessi LIVE

(Di domenica 2 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza Figliuolo visita l'hub di Porta di Roma: "Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando". Oltre 20 milioni di dosi totali somministrate. Da domani cambiano i colori delle regioni: Val d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Fuori controllo il contagio in India, record di morti nelle ultime 24 (3.689). Gli Usa bloccano gli arrivi da martedì. Attesa per il nuovo

ilfoglio_it : Intervista al sociologo e filosofo francese Le Goff. 'Siamo una società travolta da una pandemia di parole e diritt… - LaStampa : Studenti foggiani fra i 13 e i 20 anni studiano il Covid e ottengono la pubblicazione su Nature - Open_gol : Sono accusati di terrorismo. Sui social se la prendevano con tutti (condividendo fake news): dal ministro Speranza… - Samira1577 : RT @LiviaColonnese: Anziana, guarita da poco dal Covid, muore tre ore dopo il vaccino Pfizer. Esposto in Procura a Rimini - ma_gi17 : RT @LiviaColonnese: Anziana, guarita da poco dal Covid, muore tre ore dopo il vaccino Pfizer. Esposto in Procura a Rimini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Commenta per primo Napoli - Cagliari 1 - 1 Cagliari: Cragno 6 : al rientro dopo ilnon mostra incertezze. Quando ci sono dei pericoli risponde presente. Ceppitelli 5,5 : è in difficoltà costante quando Osimhen attacca gli spazi (31' s.t. Simeone 6 : dà fisico e presenza in ...Non stavo bene ed ero terrorizzato dal, non sarei stato in grado di gestire la cosa", ha ammesso Edoardo. "Ho un ricordo sereno", ha spiegato, "ho cercato di far sempre sorridere le persone che ...Sono 9.148 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +12.965, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 4.044.762 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...In Italia si registrano, il 2 maggio, altri 9.148 casi e 144 vittime di coronavirus. I tamponi effettuati risultano 156.872, con tasso positività al 5,8%. Nel Lazio 986 nuovi casi, Roma a quota 500 “O ...