Covid, le news. Altri 500mila vaccini in un giorno, da domani cambiano i colori. DIRETTA (Di domenica 2 maggio 2021) Oltre 20 milioni di dosi totali somministrate. Il tasso di positività è al 3,4%, i morti sono 226 nelle ultime 24 ore. Da domani cambiano i colori delle regioni: Val d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il maltempo ha penalizzato le riaperture. Record di contagi in India: in un giorno 400 mila casi e oltre 3.500 decessi. Prolungato il lockdown. Gli Usa bloccano gli arrivi da martedì Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Oltre 20 milioni di dosi totali somministrate. Il tasso di positività è al 3,4%, i morti sono 226 nelle ultime 24 ore. Dadelle regioni: Val d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il maltempo ha penalizzato le riaperture. Record di contagi in India: in un400 mila casi e oltre 3.500 decessi. Prolungato il lockdown. Gli Usa bloccano gli arrivi da martedì

