Covid Lazio, oggi 986 contagi e 13 morti. A Roma 500 nuovi casi (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 986 i contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. I morti sono stati 13 nelle ultime 24 ore. In tutto sono stati fatti da ieri oltre 10mila tamponi molecolari e 5mila antigenici. I guariti sono stati 1.055. “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ricoveri” dice l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500. La campagna vaccinale del Lazio è un modello ‘maratona’. Andiamo verso la quota delle 2 milioni di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni”. “In settimana scenderemo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 986 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 2 maggio. Isono stati 13 nelle ultime 24 ore. In tutto sono stati fatti da ieri oltre 10mila tamponi molecolari e 5mila antigenici. I guariti sono stati 1.055. “Diminuiscono ie le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ricoveri” dice l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. Icittà sono a quota 500. La campagna vaccinale delè un modello ‘maratona’. Andiamo verso la quota delle 2 milioni di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni”. “In settimana scenderemo a ...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - FBiasin : +++ La Corte d'appello della Figc inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della #Lazio, Claudio #Lotito per la… - MediasetTgcom24 : Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi #Latina - occhio_notizie : Sono 986 casi positivi al Covid registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, domenica 2 maggio… - ansa_lazio : Covid: Lazio, 986 casi, Roma a quota 500 -