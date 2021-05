Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni: grafici e mappe (Di domenica 2 maggio 2021) Nell'ultima settimana è proseguito il calo della curva dei contagi e dei ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, ma il numero dei decessi continua a essere elevato. L'indice Rt segna un aumento, seppur lieve, a 0,85. Intanto, il 29 aprile si è superata la quota di 500mila vaccinazioni al giorno e il primo maggio le dosi somministrate nel nostro Paese hanno superato i 20 milioni Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Nell'ultima settimana è proseguito il calo della curva dei contagi e dei ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, ma il numero dei decessi continua a essere elevato. L'indice Rt segna un aumento, seppur lieve, a 0,85. Intanto, il 29 aprile si è superata la quota di 500mila vaccinazioni al giorno e il primo maggio le dosi somministrate nel nostro Paese hanno superato i 20 milioni

