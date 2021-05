Covid Italia, oggi 9.148 contagi e 144 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, sono stati registrati altri 144 morti che portano il totale dei decessi a 121.177 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 156.872 tamponi con un tasso di positività al 5,8%. Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per Covid. Sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, 36 in meno in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale, 8.637 nelle ultime 24 ore. PIEMONTE – Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 ida Coronavirus in, 2, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, sono stati registrati altri 144che portano il totale dei decessi a 121.177 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 156.872 tamponi con un tasso di positività al 5,8%. Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per. Sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, 36 in meno in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale, 8.637 nelle ultime 24 ore. PIEMONTE – Sono 702 i nuovida Coronavirus in Piemonte secondo il ...

