Covid Italia, bollettino oggi 2 maggio: 9.148 nuovi casi e 144 morti: tasso di positività sale al 5,8% (Di domenica 2 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino del 2 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 9.148 nuovi casi e 144 morti. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 le... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 maggio 2021), ildel 2. Nelle ultime 24 ore registrati 9.148e 144. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 le...

