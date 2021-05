Covid, India travolta: record di morti (3689) e contagi (392.488). Aperta la campagna vaccinale a tutti gli over 18 ma mancano le dosi (Di domenica 2 maggio 2021) L’India travolta dall’epidemia di Covid e paradosso nella tragedia gli stati denunciano la carenza di vaccini nel paese che è il maggior produttore al mondo. Sono almeno 3.689 i morti, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. A oggi le vittime complessive sono almeno 215.542. Ma le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di positivi a Sars Cov 2, l’undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457. Dodici pazienti Covid-19, incluso un medico, sotto ossigeno ad alto flusso, sono morti sabato in un ospedale di Nuova Delhi dopo aver esaurito le scorte per 80 minuti. Il quotidiano The Times of India ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) L’dall’epidemia die paradosso nella tragedia gli stati denunciano la carenza di vaccini nel paese che è il maggior produttore al mondo. Sono almeno 3.689 i, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. A oggi le vittime complessive sono almeno 215.542. Ma le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di positivi a Sars Cov 2, l’undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457. Dodici pazienti-19, incluso un medico, sotto ossigeno ad alto flusso, sonosabato in un ospedale di Nuova Delhi dopo aver esaurito le scorte per 80 minuti. Il quotidiano The Times ofha ...

