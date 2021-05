Covid: India, record di morti nelle ultime 24 ore, 3.689 (Di domenica 2 maggio 2021) Un giorno dopo aver registrato il record di casi di coronavirus, 400.000, l'India segna un nuovo triste primato, quello delle vittime. Sono 3.689 le persone morte a causa del Covid - 19 nelle ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Un giorno dopo aver registrato ildi casi di coronavirus, 400.000, l'segna un nuovo triste primato, quello delle vittime. Sono 3.689 le persone morte a causa del- 19...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - petergomezblog : Covid in India, altri 3400 morti ma diversi Stati hanno finito i vaccini. A Delhi la polizia cerca nuovi crematori - fanpage : Parte il team italiano per aiutare l'India flagellata dal #Covid - giornaleradiofm : Covid: India, record di morti nelle ultime 24 ore, 3.689: (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un giorno dopo aver registrato il… - Egidio73626804 : In Italia abbiamo un morto fi covid ogni 240 abitanti, in India Hanno un morto ogni 361 abitanti.....in India e una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid: India, record di morti nelle ultime 24 ore, 3.689 Un giorno dopo aver registrato il record di casi di coronavirus, 400.000, l'India segna un nuovo triste primato, quello delle vittime. Sono 3.689 le persone morte a causa del Covid - 19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti stamani dal ministero della Sanità. Calano ...

Covid, India record morti: quasi 3.700 in un giorno Il bilancio del Covid - 19 in India è di 19.557.457 contagi e 215.542 decessi in totale. L'India è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa per numero di infezioni e quarto per decessi, dopo Usa, ...

Coronavirus, in India 390mila nuovi casi e arriva Sputnik. Contagi in calo in Italia Il Sole 24 ORE Covid India, la Francia invia mezzi di supporto per combattere la pandemia Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Covid Italia oggi, contagi e dati regioni: bollettino 2 maggio Da Lombardia a Lazio e Campania, il bollettino delle regioni da zona rossa, gialla e arancione. Dati su ricoveri e morti regione per regione. Il bollettino covid della Protezione Civile e di ogni regi ...

Un giorno dopo aver registrato il record di casi di coronavirus, 400.000, l'segna un nuovo triste primato, quello delle vittime. Sono 3.689 le persone morte a causa del- 19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti stamani dal ministero della Sanità. Calano ...Il bilancio del- 19 inè di 19.557.457 contagi e 215.542 decessi in totale. L'è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa per numero di infezioni e quarto per decessi, dopo Usa, ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Da Lombardia a Lazio e Campania, il bollettino delle regioni da zona rossa, gialla e arancione. Dati su ricoveri e morti regione per regione. Il bollettino covid della Protezione Civile e di ogni regi ...