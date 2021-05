Covid in Lombardia: cresce il tasso di positività, 23 decessi. A Bergamo 218 casi (Di domenica 2 maggio 2021) Con 30.249 tamponi effettuati, sono 1.287 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4.2% (ieri 3.6%). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 2 maggio 2021) Con 30.249 tamponi effettuati, sono 1.287 i nuovi positivi in, con ildiin crescita al 4.2% (ieri 3.6%).

