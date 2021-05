Covid in Italia: oggi 9.148 casi ma con soli 157mila tamponi esaminati, 144 i decessi (Di domenica 2 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 2 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono 9.148. I tamponi testati sono meno della metà del solito, 156.972 e l’indice di positività sale al 5,8%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 144.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 ingressi nelle ultime 24 ore. A livello regionale in testa per numero di nuovi casi c’è la Campania (1.352) poi la Lombardia (1.287) e il Lazio (986). Nel Lazio 986 nuovi casi e 13 decessi, calano i ricoverati in terapia intensiva oggi nel Lazio su oltre 10 mila tamponi ... Leggi su urbanpost (Di domenica 2 maggio 2021)inbollettino del 2 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono 9.148. Itestati sono meno della metà delto, 156.972 e l’indice di positività sale al 5,8%. Inelle ultime 24 ore sono 144.I ricoverati in terapia intensiva sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 ingressi nelle ultime 24 ore. A livello regionale in testa per numero di nuovic’è la Campania (1.352) poi la Lombardia (1.287) e il Lazio (986). Nel Lazio 986 nuovie 13, calano i ricoverati in terapia intensivanel Lazio su oltre 10 mila...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - LegaSalvini : MA QUESTO È OSSESSIONATO DA SALVINI??? COVID ITALIA, LETTA: 'DATE RETTA A ME E NON A SALVINI O CI GIOCHIAMO L'ESTAT… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - Il_Populista_ : Insomma il #COVID c'è solo nei ristoranti, bar e discoteche. Ma il ministro dell immigrazione clandestina Lamorgese… - leggoit : Covid, bollettino di oggi 2 maggio 2021: 9.148 nuovi contagi e 144 morti. Tasso di positività sale al 5,8% -