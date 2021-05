Covid | in Campania quasi 500 mila immunizzati Oltre 1 | 7 mln in totale le dosi di vaccino somministrate

pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - salernotoday : Vaccini anti-Covid in Campania: i dati del bollettino - dailynews_24 : Covid, la Campania rischierebbe la zona arancione. De Luca: “Movida incontrollata” - occhio_notizie : Campania, 1.754.044 dosi di vaccino somministrate | Il report sulle vaccinazioni - fisco24_info : Covid Italia oggi, contagi e dati regioni: bollettino 2 maggio: Da Lombardia a Lazio e Campania, il bollettino dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Da Lombardia a Lazio e, il bollettino delle regioni da zona rossa, gialla e arancione. Dati su ricoveri e morti regione per regione Il bollettinodella Protezione Civile e di ogni regione con i dati da tutta ...Lo hadichiarato il presidente della RegioneVincenzo De Luca inaugurando l'hub vaccinale di Capodichino a Napoli. "Sono favorevole - ha aggiunto - a spostare l'orario di apertura dei ...Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.256.546 cittadini. Di questi 497.495 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.754.0 ...Depuratore non attivo e reflui nell'Alento: scatta il sequestro, denunciate due persone. I militari della Guardia Costiera di Agropoli ...