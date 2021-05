Covid, immunizzato il 10% degli italiani. Iniettate 20,3 mln di dosi, Campania in testa (91%) (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 20.375.913 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 90,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 22.558.660 (15.612.480 Pfizer/BioNTech, 4.810.680 di AstraZeneca, 11.955.700 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 6.116.296 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle ore 6.14 di oggi. La somministrazione ha riguardato 11.616.027 donne e 8.759.886 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 6.236.091 over 80, 3.220.881 soggetti fragili o caregiver, 3.247.267 operatori sanitari, 893.028 unità di personale non sanitario impiegato in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 20.375.913 i vaccini anti-somministrati nel nostro Paese, il 90,3 per cento dellefinora consegnate, pari a 22.558.660 (15.612.480 Pfizer/BioNTech, 4.810.680 di AstraZeneca, 11.955.700 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 6.116.296 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al-19, aggiornato alle ore 6.14 di oggi. La somministrazione ha riguardato 11.616.027 donne e 8.759.886 uomini. Nel dettaglio, lesono state somministrate a 6.236.091 over 80, 3.220.881 soggetti fragili o caregiver, 3.247.267 operatori sanitari, 893.028 unità di personale non sanitario impiegato in ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: IL COLLARE DA COVID Mi sono vaccinato. Non vorrei che le Autorità, ormai abituate a calpestare ogni diritto costituzio… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: IL COLLARE DA COVID Mi sono vaccinato. Non vorrei che le Autorità, ormai abituate a calpestare ogni diritto costituzio… - elenamondio : RT @fattoquotidiano: IL COLLARE DA COVID Mi sono vaccinato. Non vorrei che le Autorità, ormai abituate a calpestare ogni diritto costituzio… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: IL COLLARE DA COVID Mi sono vaccinato. Non vorrei che le Autorità, ormai abituate a calpestare ogni diritto costituzio… - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: IL COLLARE DA COVID Mi sono vaccinato. Non vorrei che le Autorità, ormai abituate a calpestare ogni diritto costituzio… -