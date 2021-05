Covid | il bollettino del 2 maggio | oltre 9 mila casi con 144 decessi

(Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226). Sono 8.637 le persone guarite. Il tasso di positività è 5,8%. L'articolo .

Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.492.679 complessivamente: 8.637 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...Campania, ildel 2 maggio - Consueto appuntamento con l'Unità di Crisi della Regione Campania che aggiorna sulla situazione coronavirus. Sono 1.352 i nuovi positivi a fronte di 14.087 ...In Italia sono 9.148 i nuovi contagi da Covid-19, dopo il bollettino diramato in questi minuti, che copre le ultime 24 ore (144 i decessi). Nel Lazio, invece, su oltre 10 mila tamponi (-7.181) e oltre ...I casi Covid di oggi nella Asl Roma 6 sono 105, otto in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati ulteriori decessi. Per quanto riguarda i nuovi positivi al virus, si tratta d ...