Covid, i nuovi colori delle regioni dal 3 maggio. Vaccini: somministrate 20 milioni di dosi (Di domenica 2 maggio 2021) Zona gialla predominante in Italia da domani 3 maggio. Cambiano nuovamente, anche se non troppo i colori delle regioni rispetto all’emergenza Covid. Buone notizie nel primo weekend di “semilibertà” dopo mesi di restrizioni e lockdown: per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 mila Vaccini somministrati in 24 ore. Nel nostro Paese sono ormai oltre 20 milioni le dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale. Zona arancione e zona rossa In zona arancione andranno da domani 3 maggio la Sardegna (che era rossa), con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Valle d’Aosta da arancione diventa rossa: regole rigide per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa dei colori dell’Italia ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 maggio 2021) Zona gialla predominante in Italia da domani 3. Cambiano nuovamente, anche se non troppo irispetto all’emergenza. Buone notizie nel primo weekend di “semilibertà” dopo mesi di restrizioni e lockdown: per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 milasomministrati in 24 ore. Nel nostro Paese sono ormai oltre 20leinoculate dall’inizio della campagna vaccinale. Zona arancione e zona rossa In zona arancione andranno da domani 3la Sardegna (che era rossa), con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Valle d’Aosta da arancione diventa rossa: regole rigide per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa deidell’Italia ...

