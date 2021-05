Covid | i morti in Italia calano drasticamente | mai così negli ultimi 7 mesi

(Di domenica 2 maggio 2021) I risultati di alcune ricerche su pazienti malati di, rivelano che un farmaco per l’asma può rivelarsi utile per la guarigione. Sono 9.148 i nuovi casi di, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno, contro le 226 di ieri: è il L'articolo proviene da Leggilo.org.

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - petergomezblog : Covid, India travolta: record di morti (3689) e contagi (392.488). Aperta la campagna vaccinale a tutti gli over 18… - TassoneMirko : Emergenza Covid in Calabria, il bollettino di oggi: 4 morti e 286 nuovi positivi - Il Redattore - zazoomblog : Covid Veneto oggi 329 contagi e 15 morti: bollettino 2 maggio - #Covid #Veneto #contagi #morti: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morti

Era dal 26 ottobre, quando ci furono 141per ilin 24 ore, che non si registrava un dato così basso di decessi. Risalgono, anche se di pochissimo, i pazienti ricoverati terapia intensiva ...L'ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141a causa della pandemia. I ricoverati persono 18.345, appena 36 in ...– In Puglia su 6.226 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 810 casi positivi, con una incidenza del 13%; 296 cosi sono in provincia di Foggia, ...Sono 1.287 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. I guariti sono stati 601 nelle ultime 24 ore. Tra le ...