Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 24 i contagi da coronavirus in Fvg oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,14%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 34 mentre quelli in altri reparti risultano essere 217. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.714, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.961, i clinicamente guariti 5.455, mentre quelli in ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 24 ida coronavirus in Fvg, 2, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrati 3. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovicon una percentuale di positività dell’1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,14%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 34 mentre quelli in altri reparti risultano essere 217. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.714, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.972 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.961, i clinicamente guariti 5.455, mentre quelli in ...

CorriereQ : Covid: Fvg, 24 positivi su 2.979 tamponi e test; 3 decessi - effe_news : Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg - italiaserait : Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio - TgrRaiFVG : In FVG su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi (1,01%). Realizzati inoltre 699 i test rapi… - il_piccolo : Oggi in Fvg su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg Covid: Fvg, 24 positivi su 2.979 tamponi e test; 3 decessi Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid - 19 in Fvg, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra ...

Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio Sono 24 i contagi da coronavirus in Fvg oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 ...

Covid: Fvg, 24 positivi su 2.979 tamponi e test; 3 decessi La Gazzetta del Mezzogiorno Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio Sono 24 i contagi da coronavirus in Fvg oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi m ...

Covid: Fvg, 23 positivi su 2.280 tamponi molecolari Trieste, 2 mag - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test ...

Nel dettaglio dei dati odierni sul- 19 in, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra ...Sono 24 i contagi da coronavirus inoggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 ...Sono 24 i contagi da coronavirus in Fvg oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi m ...Trieste, 2 mag - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test ...