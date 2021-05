Covid Emilia Romagna, oggi 950 contagi e 13 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 950 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 13 morti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 9,6%, non è indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che il sabato è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi e prefestivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 217 (+1 rispetto a ieri), 1.671 quelli negli altri reparti Covid (+31). Dei nuovi contagiati, 471 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 950 ida coronavirus in, 2, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 13. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 9,6%, non è indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che il sabato è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi e prefestivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 217 (+1 rispetto a ieri), 1.671 quelli negli altri reparti(+31). Dei nuoviati, 471 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing ...

