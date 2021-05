Covid e scuola, il ministro Bianchi a Sky TG24: “Nel futuro la Dad sarà un'altra cosa” (Di domenica 2 maggio 2021) "La vaccinazione nelle scuole è una strada da percorrere, ma completiamo la vaccinazione degli insegnanti e di tutto il personale, poi affrontiamo il problema anche dei ragazzi più grandi e progressivamente di tutti quelli che hanno meno di 16 anni": lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a Sky TG24. "Innanzitutto bisogna completare la vaccinazione degli insegnanti, siamo arrivati al 70%, dopodiché arriveremo a vaccinare anche i più piccoli", ha spiegato il ministro (Covid, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) "La vaccinazione nelle scuole è una strada da percorrere, ma completiamo la vaccinazione degli insegnanti e di tutto il personale, poi affrontiamo il problema anche dei ragazzi più grandi e progressivamente di tutti quelli che hanno meno di 16 anni": lo ha detto ildell'Istruzione, Patrizio, intervenuto a Sky. "Innanzitutto bisogna completare la vaccinazione degli insegnanti, siamo arrivati al 70%, dopodiché arriveremo a vaccinare anche i più piccoli", ha spiegato il, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

ElioLannutti : Coronavirus:?vaccinazioni a scuola, ecco i test che potrebbero dare l’ok @sole24ore - Failbetter6 : Questi dovrebbero stare tutti 15 giorni in isolamento in un covid hotel. Domani sono a scuola a lavoro agli aperiti… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Coronavirus:?vaccinazioni a scuola, ecco i test che potrebbero dare l’ok - annaguaita : ?? Trump ha insegnato loro a mentire, e loro continuano a nutrirsi di menzogne: nelle chat trumpiane si insegna come… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, da lunedì in classe il 90% degli alunni: almeno 7,7 milioni #Covid -