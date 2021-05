Covid e scuola | Bianchi | “Dopo vaccino a insegnanti dosi ai ragazzi”

(Di domenica 2 maggio 2021). “Innanzitutto bisogna completare le vaccinazioni degli, siamo arrivati al 70%,diché arriveremo a vaccinare anche i più piccoli” ha detto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, a Sky tg24. “La vaccinazione nelle scuole è una strada da percorrere, ma completiamo la vaccinazione deglie di tutto il personale, poi affrontiamo il problema anche deipiù grandi e progressivamente di tutti quelli che hanno meno di 16 anni”. “Le scuole sono sempre state aperte, e abbiamo riportato i bambini in presenza già da molto tempo. Per quanto riguarda ipiù grandi è andata bene, nelle zone gialle più o meno tutti sono andati, le difficoltà sono state legate ai trasporti ma tutti si stanno indirizzando ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

'Innanzitutto bisogna completare le vaccinazioni degli insegnanti, siamo arrivati al 70%, dopodiché arriveremo a vaccinare anche i più piccoli' ha detto il Ministro dell'Istruzione, ...Su riaperture in zona gialla "le uniche difficoltà sui trasporti". Entro fine maggio si potrebbe partire con le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni, ovvero la campagna di massa e quella nelle aziende. L'obiettivo del commissario per l'emergenza Covi ...AVEZZANO – Nuova serie di test anti-covid, volontari e gratuiti, per i maturandi degli istituti superiori di Avezzano: chiusa la prima tranche di tamponi antigenici agli istituti "Ettore Majorana", (1 ...