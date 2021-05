Covid e scuola | Bianchi | “Dopo vaccino a insegnanti dosi ai ragazzi”

(Di domenica 2 maggio 2021). “Innanzitutto bisogna completare le vaccinazioni degli, siamo arrivati al 70%,diché arriveremo a vaccinare anche i più piccoli” ha detto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, a Sky tg24. “La vaccinazione nelle scuole è una strada da percorrere, ma completiamo la vaccinazione deglie di tutto il personale, poi affrontiamo il problema anche deipiù grandi e progressivamente di tutti quelli che hanno meno di 16 anni”. “Le scuole sono sempre state aperte, e abbiamo riportato i bambini in presenza già da molto tempo. Per quanto riguarda ipiù grandi è andata bene, nelle zone gialle più o meno tutti sono andati, le difficoltà sono state legate ai trasporti ma tutti si stanno indirizzando ...

