Covid, De Luca: Migliaia in giro senza mascherina. Se si va avanti così Campania zona rossa tra 2 settimane (Di domenica 2 maggio 2021) "Da oggi in poi dico ai cittadini che quello che succede dipende dalla quantità vaccini e dal vostro senso di responsabilità. Ho visto immagini che mi preoccupano, Migliaia di persone in giro senza mascherina significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l'estate". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando l'hub vaccinale di Capodichino a Napoli. "Sono favorevole – ha aggiunto – a spostare l'orario di apertura dei ristoranti e bar alle 23 per l'attività interna ed esterna e la mobilità fino alle 23.30 per tornare a casa ma poi un controllo ferreo sulla movida, a mezzanotte tutti a casa senza un'anima viva per strada. Questo garantisce l'economia e la sicurezza ...

