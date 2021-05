Covid, da domani Valle d’Aosta in rosso e 5 regioni in arancione (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cambia ancora da domani la mappa dei colori delle regioni italiane. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato venerdì le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E’ in area rossa la regione Valle d’Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.La curva dei contagi in Italia flette ma questo non significa un liberi tutti, anzi con l’incognita delle varianti non bisogna abbassare la guardia, come ha sottolineato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. “C’è una decrescita lenta della curva – ha spiegato snocciolando tutti i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cambia ancora dala mappa dei colori delleitaliane. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato venerdì le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E’ in area rossa la regione. Sono in arealeBasilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altree province autonome sono in area gialla.La curva dei contagi in Italia flette ma questo non significa un liberi tutti, anzi con l’incognita delle varianti non bisogna abbassare la guardia, come ha sottolineato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. “C’è una decrescita lenta della curva – ha spiegato snocciolando tutti i ...

