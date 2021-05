Covid: coppia di coniugi muore a distanza di pochi giorni nel Napoletano (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl virus provoca nuove vittime a Pozzuoli. Negli ultimi due giorni sono stati registrati i decessi a distanza di poche ore di una coppia di anziani residente a Monterusciello. Risultati positivi al Covid-19 circa venti giorni fa sono risultati inutili tutti i tentativi per curarli: il virus ha ucciso prima il marito e a qualche ora di distanza la moglie. Nel contempo, come ha informato il sindaco Vincenzo Figliolia, l’Asl Napoli 2 Nord ha scoperto che tra marzo ed aprile altre sedici persone, tutte residenti a Pozzuoli, sono decedute in seguito alla positività al Covid. Il numero dei decessi in città a causa della pandemia si aggrava ulteriormente e sale a 72. In città rimane alta l’attenzione per i contagi. Nelle ultime 24 ore dai dati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl virus provoca nuove vittime a Pozzuoli. Negli ultimi duesono stati registrati i decessi adi poche ore di unadi anziani residente a Monterusciello. Risultati positivi al-19 circa ventifa sono risultati inutili tutti i tentativi per curarli: il virus ha ucciso prima il marito e a qualche ora dila moglie. Nel contempo, come ha informato il sindaco Vincenzo Figliolia, l’Asl Napoli 2 Nord ha scoperto che tra marzo ed aprile altre sedici persone, tutte residenti a Pozzuoli, sono decedute in seguito alla positività al. Il numero dei decessi in città a causa della pandemia si aggrava ulteriormente e sale a 72. In città rimane alta l’attenzione per i contagi. Nelle ultime 24 ore dai dati ...

anteprima24 : ** Covid: coppia di coniugi muore a distanza di pochi giorni nel Napoletano ** - gazzettamantova : Covid, coppia bloccata in India dopo adozione: ancora positivo il tampone della donna Lo riferisce il sindaco di Ca… - infoitinterno : Covid, coppia bloccata in India dopo adozione: ancora positivo il tampone della donna - Labellapassante : Amici che hanno invitato coppia di amici a cena... adesso hanno tutti il covid e il padrone di casa è ricoverato in ospedale. Ole' ?? - Miki_2313 : RT @LaStampa: Covid, coppia bloccata in India dopo adozione: ancora positivo il tampone della donna -