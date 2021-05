Covid, centinaia di giovani in villa a ballare: irruzione della Polizia (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Giugliano-villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Sorbe Rosse a Giugliano in Campania per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una villa. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e diverse voci provenienti dall’interno dello stabile e, una volta entrati, hanno trovato una sala allestita con palloncini, tavoli da buffet, una consolle musicale e hanno sorpreso diverse centinaia di giovani assembrati e intenti a ballare che stavano partecipando ad una festa i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno bloccato il locatario della struttura, un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Giugliano-ricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizionecentrale operativa sono intervenuti in via Sorbe Rosse a Giugliano in Campania per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e diverse voci provenienti dall’interno dello stabile e, una volta entrati, hanno trovato una sala allestita con palloncini, tavoli da buffet, una consolle musicale e hanno sorpreso diversediassembrati e intenti ache stavano partecipando ad una festa i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno bloccato il locatariostruttura, un ...

matteosalvinimi : Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai minister… - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - anteprima24 : ** #Covid, centinaia di giovani in villa a ballare: irruzione della Polizia ** - clabucar : RT @matteosalvinimi: Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri d… - Red01488207 : RT @matteosalvinimi: Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri d… -