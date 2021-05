Covid | bollettino Italia | 144 morti | oggi 2 maggio E 9 148 nuovi contagi in sensibile calo

(Di domenica 2 maggio 2021) Sono 144 iper coronavirus, in2021 (ieri 226). E sono 9.148 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Incaso i positivi, visto che ieri erano stati 12.965. Sono 156.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri i test erano stati 378.202. Il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 3,4%) L'articolo proviene da Firenze Post.

E' il dato più basso di decessi per negli ultimi 7 mesi: l'ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.