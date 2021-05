Covid, 9.148 nuovi casi e 144 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226).Il tasso di positività sale di oltre due punti percentuali rispetto a ieri (attestandosi al 5,8%), ma il numero di tamponi effettuati ieri, primo maggio, è di molto inferiore agli altri giorni (156.872). Risalgono i ricoveri in terapia intensiva e scendono, ma lievemente, le degenze nei reparti ordinari. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226).Il tasso di positività sale di oltre due punti percentuali rispetto a ieri (attestandosi al 5,8%), ma il numero di tamponi effettuati ieri, primo maggio, è di molto inferiore agli altri giorni (156.872). Risalgono i ricoveri in terapia intensiva e scendono, ma lievemente, le degenze nei reparti ordinari.

