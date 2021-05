Covid: 9.148 nuovi casi, 144 morti. Il dato più basso da 7 mesi (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L’ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia. Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore è stato registrato ilpiùdi decessi pernegli ultimi 7, 144 vittime. L’ultimoanalogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141a causa della pandemia. Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

