Correa e Luis Alberto show: Lazio, rocambolesco 4-3 al Genoa. La rinccorsa Champions continua (Di domenica 2 maggio 2021) Spettacolare, rocambolesca Lazio: i biancocelesti battono 4-3 il Genoa all'Olimpico, dominando prima e tremando nel finale, nella 34esima giornata di Serie A, e proseguono la corsa alla qualificazione in Champions. I padroni di casa avevano messo in ghiaccio il risultato dopo la doppietta di Correa, il rigore di Immobile e il gol di Luis Alberto ma i liguri tentano la rimonta con l'autogol di Marusic, il penalty di Scamacca e la rete di Shomurodov. La Lazio nel giro di un quarto d'ora va vicina al gol quattro volte. Tre delle occasioni pericolose portano la firma di Immobile, poi anche un colpo di testa di Lulic. Ai biancocelesti manca soltanto la rete e alla fine vengono premiati dalla loro costante presenza in area. La squadra di Inzaghi sblocca il risultato al 30?

