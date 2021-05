Coronavirus, ultime notizie – L’epidemia sta esplodendo anche in Turchia. Gli Stati Uniti si preparano a nuove restrizioni per i viaggi in India (Di domenica 2 maggio 2021) Turchia EPA/SEDAT SUNA Due donne passeggiano a IstanbulNonostante il prolungamento del lockdown i numeri dei morti continuano a salire Il 29 aprile in Turchia è cominciato un nuovo lockdown che durerà fino al 17 maggio, il giorno in cui finirà il mese sacro del Ramadan. Una serrata netta, la più lunga mai decisa dal governo guidato da Recep Tayyip Erdogan dall’inizio della pandemia. Una misura necessaria, visto che la Turchia sta registrando i numeri più alti di sempre nella conta dei decessi e dei nuovi casi di Coronavirus. Solo due giorni fa nel Paese si sono registrate 394 morti legate al Covid e 31.891 nuovi contagi nel giro di 24 ore. Secondo il portale Our World in Data in Turchia solo il 16% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. USA EPA/LEIGH VOGEL Il ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021)EPA/SEDAT SUNA Due donne passeggiano a IstanbulNonostante il prolungamento del lockdown i numeri dei morti continuano a salire Il 29 aprile inè cominciato un nuovo lockdown che durerà fino al 17 maggio, il giorno in cui finirà il mese sacro del Ramadan. Una serrata netta, la più lunga mai decisa dal governo guidato da Recep Tayyip Erdogan dall’inizio della pandemia. Una misura necessaria, visto che lasta registrando i numeri più alti di sempre nella conta dei decessi e dei nuovi casi di. Solo due giorni fa nel Paese si sono registrate 394 morti legate al Covid e 31.891 nuovi contagi nel giro di 24 ore. Secondo il portale Our World in Data insolo il 16% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. USA EPA/LEIGH VOGEL Il ...

