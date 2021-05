Coronavirus Sicilia, il bollettino del 2 maggio: 772 nuovi casi, 3 vittime. La situazione a Palermo (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 772 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sull'Isola.E' questo quanto si apprende dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute, 9.773 i tamponi processati, con una incidenza del 7,9%: in rialzo rispetto a ieri, per effetto dei pochi tamponi processati nel weekend. 3 i morti delle ultime 24 ore, a dispetto dei 10 di ieri. Con i nuovi 772 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia sale a quota 25.545, 1.148 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid-19 e 167 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva con 4 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore.Di seguito, la distribuzione dei positivi, a livello provinciale: Palermo 192, Catania 205, Siracusa 106, Ragusa 102, Messina 89, Ragusa 82, Caltanissetta 39, ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 772 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore sull'Isola.E' questo quanto si apprende dalodierno diramato dal Ministero della Salute, 9.773 i tamponi processati, con una incidenza del 7,9%: in rialzo rispetto a ieri, per effetto dei pochi tamponi processati nel weekend. 3 i morti delle ultime 24 ore, a dispetto dei 10 di ieri. Con i772registrati oggi il numero degli attuali positivi insale a quota 25.545, 1.148 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid-19 e 167 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva con 4 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore.Di seguito, la distribuzione dei positivi, a livello provinciale:192, Catania 205, Siracusa 106, Ragusa 102, Messina 89, Ragusa 82, Caltanissetta 39, ...

