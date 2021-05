Coronavirus | scendono i casi ma aumentano i ricoveri D’Amato “Nel Lazio maratona vaccinale | verso quota 2 milioni”

(Di domenica 2 maggio 2021): “Oggi su oltre 10 mila tamponi nel(-7.181) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 986positivi (-83), 13 i decessi e +1.055 i guariti. Diminuiscono ie le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. Ia Roma città sono a500. La campagnadelè un modello ‘’. Andiamoladelle 2di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni.” La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 180 i ...

I dati della regione Sono 24 i contagi dain Fvg oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 ... mentre quelli in isolamento oggia 7.022. Dall'...I totalmente guariti sono 88.961, i clinicamente guariti 5.455, mentre quelli in isolamento oggia 7.022. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...Calano i decessi per Covid negli Stati Uniti, grazie alla campagna vaccinale che procede a pieno regime. Da giovedì, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, la media ...Cala nettamente il virus in Sardegna, calano i ricoveri: la terza ondata in picchiata, sono numeri nettamente da zona gialla ...