Coronavirus | l' aggiornamento domenicale della Regione | nel riminese 79 nuovi contagiati

ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: +110 casi a Parma e provincia, ma nessun decesso - ShootersykEku : #Coronavirus,aggiornamento ultimo al 02/05/2021... contagi 9148,,, decessi 144,,, - infoitinterno : Coronavirus, l'aggiornamento domenicale: meno di cento nuovi contagiati in provincia - vivitelese : Coronavirus nel Sannio: aggiornamento del 2 Maggio - infoitsalute : Aggiornamento Coronavirus 2/5. Nel modenese 134 nuovi casi, in Emilia-Romagna 950 contagi e 13 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Le autorità sanitarie della ASSL di Oristano hanno comunicato l'sull'emergenza sanitaria dain città al Sindaco Andrea Lutzu . Per effetto dell'odierno i casi ...Emergenza. Sono 18 i contagi riscontrati oggi, domenica 2 maggio, nel Vercellese . Rispetto alla ... La Regione ricorda che il dato dicumulativo comunicato giornalmente ...Il mercato globale Ceramic Ware fa luce su fattori perspicaci che influenzano la crescita del mercato globale Ceramic Ware su diversi fronti. Confronta lo stato e le previsioni del mercato tra le prin ...TOKYO - Salgono a livelli allarmanti in Giappone i pazienti in gravi condizioni a causa del coronavirus, malgrado l'entrata in vigore del terzo stato di emergenza dall'inizio della pandemia. Secondo l ...