Coronavirus Italia oggi | il bollettino del 2 maggio Dati Covid regione per regione

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Corriere : Vaccini, Figliuolo: «Il prossimo passo è sulle classi produttive» - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - Andrea68Cesari : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - veneziana4 : #coronavirus in #italia la #censura è sulla verità #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Bollettino sull'epidemia dain, in un weekend di zona gialla per quasi tutte le Regioni. Alcune da domani cambieranno nuovamente colore e s i attendono nel pomeriggio i dati di oggi, dal ministero ...... in un sulle conseguenze delle tre varianti dipiù diffuse in Europa. Secondo i dati ...considerazione gli oltre 23mila casi di contagi da varianti (segnalati da settembre a marzo in, ...In Toscana sono 228.467 i casi di positività al Coronavirus, 730 in più rispetto a ieri (706 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispett ...In diretta gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive ...