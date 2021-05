Coronavirus in Toscana: 17 morti, oggi 2 maggio. E 730 nuovi contagi (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 17 i morti per Coronavirus di oggi, 2 maggio 2021, in Toscana. Si tratta di 10 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E 730, quindi in calo, sono i nuovi contagiati (706 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni (il 22% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 17 iperdi, 22021, in. Si tratta di 10 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E 730, quindi in calo, sono iati (706 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni (il 22% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

