Coronavirus | in Lombardia 23 decessi Stabili gli ingressi in terapia intensiva

(Di domenica 2 maggio 2021) Il bollettino del 2 maggio Sono 17 gligiornalieri pernelle terapie intensive della. Un dato pressoché stabile, con l’ aumento di un’unità rispetto ai 16 registrati dal monitoraggio di ieri 1° maggio. Per un totale di ricoverati in area critica pari a 542, (ieri 536). Sul fronte dei ricoveri ordinari si segnala una diminuzione: sono 3.290 gli ospedalizzati nelle ultime 24 ore contro i 3.403 di ieri. Il bollettino regionale di oggi, 1° maggio, registra un numero dipari a 23. In calo rispetto ai 52 di ieri, 41 di due giorni fa. Il totale delle vittime da inizio pandemia è attualmente a quota 32.945. Sono 1.287 i nuovi positivi registrati nell’ultima giornata, (2.139 ieri) a fronte di 30.249 nuovi tamponi effettuati (59.144 ieri). Tornano a salire a salire gli attualmente ...

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 32.945 in11.365 in Veneto 6.416 in ...Ecco il bollettino dell'emergenzadellaaggiornato a domenica 2 maggio 2021 . Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come consuetudine ha diramato i ...Coronavirus in Lombardia: sono 1287 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati purtroppo registrati altri 23 decessi, per un ...Incremento minimo sul nostro territorio come spesso accade nel fine settimana per il minor numero di tamponi registrati. A livello regionale tornano a salire i ricoverati in terapia intensiva (+6) men ...