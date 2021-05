Coronavirus, in India picco di morti: quasi 3.700 nelle ultime 24 ore (Di domenica 2 maggio 2021) In India sono stati 3.689 i morti per Covid - 19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Le autorità hanno inoltre segnalato 392.488 nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 maggio 2021) Insono stati 3.689 iper Covid - 1924 ore, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Le autorità hanno inoltre segnalato 392.488 nuovi ...

