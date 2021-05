Coronavirus, il sindaco di Durazzano stoppa le lezioni in presenza (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDurazzano (Bn) – Nell’intenzione di adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche, il sindaco del comune di Durazzano, Sandro Crisci, ha firmato una nuova ordinanza sindacale nella quale si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Durazzano, di ogni ordine e grado, pubblici e privati fino a Sabato 8 Maggio 2021, fatta salva la possibilità di revoca del provvedimento nel caso in cui l’analisi dell’andamento dei contagi assuma un andamento discendente, quale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Nell’intenzione di adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche, ildel comune di, Sandro Crisci, ha firmato una nuova ordinanza sindacale nella quale si dispone la sospensione dell’attività didattica inin tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di, di ogni ordine e grado, pubblici e privati fino a Sabato 8 Maggio 2021, fatta salva la possibilità di revoca del provvedimento nel caso in cui l’analisi dell’andamento dei contagi assuma un andamento discendente, quale ...

