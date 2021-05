Coronavirus | il bollettino delle ultime 24 ore I colori delle Regioni dal 3 maggio Variante indiana | zona rossa provincia di Latina – LIVE

(Di domenica 2 maggio 2021) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.30 – Bar e ristoranti, le regole inGialla: cosa si può fare e cosa no. Si può prendere il caffè al banco? 22.00 –, evento test arpool: in discoteca senza mascherine Discoteca Ferragosto21.30 – Vaccini, in Italia più di 20 milioni di somministrazioni. E dacambia il piano Vaccino Covid19.45 –, la nuova ordinanza del ministro Speranza Roberto Speranza18.00 –in Italia, ildell’1 ...

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - SkyTG24 : #Covid19, i dati aggiornati: - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi Primo maggio: 12.965 nuovi casi e 226 morti - CasilinaNews : I dati coronavirus di oggi, 2 maggio 2021, in #Ciociaria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LA NAZIONE

... con un tasso di positivita' del 31,61% , come riportano i media locali citando il... già rimandate lo scorso anno a causa del, ma nei giorni scorsi la capitale giapponese e le ...#CoronavirusSicilia (1 maggio 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 34 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute . In terapia intensiva sono in ...COGLIATE / SARONNO – Chiusura per il centro diurno disabili di Cogliate, il “Faro”, al quale fanno riferimento anche persone del circondario di Saronno, per la scoperta di un ...Bollettino coronavirus Italia, i dati di oggi 2 maggio del Ministero della Salute: calo contagi, decessi e ricoveri. Il punto di Figliuolo sulla campagna vaccini ...