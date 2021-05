Coronavirus, i dati di oggi – 9.148 nuovi casi. I morti sono 144: è il dato più basso da 7 mesi. Ma cresce il tasso di positività (Di domenica 2 maggio 2021) sono 9.148 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Un lieve calo a cui però si contrappone la netta discesa del numero di tamponi: appena 156.872 rispetto ai 378.202 di ieri. Il tasso di positività torna così a crescere, attestandosi al 5,8%. Le vittime in un giorno sono state 144: è il dato più basso di decessi registrato negli ultimi 7 mesi. L’ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia. I ricoverati per Covid sono 18345, appena 36 in meno rispetto alla giornata di sabato 1 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021)9.148 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Un lieve calo a cui però si contrappone la netta discesa del numero di tamponi: appena 156.872 rispetto ai 378.202 di ieri. Ilditorna così are, attestandosi al 5,8%. Le vittime in un giornostate 144: è ilpiùdi decessi registrato negli ultimi 7. L’ultimoanalogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141a causa della pandemia. I ricoverati per Covid18345, appena 36 in meno rispetto alla giornata di sabato 1 ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - NewSicilia : +++ #BOLLETTINO #CORONAVIRUS #ITALIA +++ Come ogni giorno è stato pubblicato il #bollettino aggiornato sui casi di… - ElioLannutti : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 9.148 casi e 144 vittime, tasso di positività al 5,8% @sole24ore - pi2py : RT @CorriereCitta: Coronavirus Latina e provincia: 118 nuovi casi e nessun decesso, i dati di oggi 2 maggio -