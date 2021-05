Coronavirus a Fiumicino, 224 positivi e 23 nuovi casi. Montino: ‘Mantenere le distanze ed evitare assembramenti’ (Di domenica 2 maggio 2021) Coronavirus a Fiumicino, nelle ultime 24 ore sono stati 23 i nuovi casi registrati. Leggi anche:Coronavirus Latina e provincia: 118 nuovi casi e nessun decesso, i dati di oggi 2 maggio “Con 23 nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 i casi di Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le donne positive sono 116 – aggiunge – e gli uomini 108, l’età media è di 42 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.27. Con il 61% dei casi Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite, a seguire Fregene (8%) e Focene (7%)”. “Pur essendo il Lazio tornato in zona gialla – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021), nelle ultime 24 ore sono stati 23 iregistrati. Leggi anche:Latina e provincia: 118e nessun decesso, i dati di oggi 2 maggio “Con 23rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 idi Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “Le donne positive sono 116 – aggiunge – e gli uomini 108, l’età media è di 42 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.27. Con il 61% deiIsola sacra erimangono le località più colpite, a seguire Fregene (8%) e Focene (7%)”. “Pur essendo il Lazio tornato in zona gialla – ...

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino, 224 positivi e 23 nuovi casi. Montino: ‘Mantenere le distanze ed evitare assembramenti’ - AnnaP1953 : RT @FieroITALIANO1: #Coronavirus, dall'#India falsi tamponi per arrivare a #Fiumicino. La testimonianza: 'Ho pagato 20 euro per avere il ce… - ancoranna : RT @FieroITALIANO1: #Coronavirus, dall'#India falsi tamponi per arrivare a #Fiumicino. La testimonianza: 'Ho pagato 20 euro per avere il ce… - valerin97998712 : RT @FieroITALIANO1: #Coronavirus, dall'#India falsi tamponi per arrivare a #Fiumicino. La testimonianza: 'Ho pagato 20 euro per avere il ce… - metaanto : RT @FieroITALIANO1: #Coronavirus, dall'#India falsi tamponi per arrivare a #Fiumicino. La testimonianza: 'Ho pagato 20 euro per avere il ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia Nell 'ultimo volo arrivato a Fiumicino dall'India , il 9% dei passeggeri (compresi due membri dell'equipaggio), è risultato positivo al coronavirus . E questo nonostante avessero tutti un certificato ...

Covid, cosa sappiamo del caso dei tamponi falsi per i voli dall'India I passeggeri di quel volo diretto di mercoledì da Nuova Delhi a Fiumicino, per la maggior parte di ... In 23, compresi due membri dell'equipaggio, sono risultati successivamente positivi al coronavirus, ...

Coronavirus Fiumicino: 224 i casi TerzoBinario.it Coronavirus Fiumicino: 224 i casi “Con 23 nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 i casi di Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le donne positive son ...

Covid-19, marcato calo della percentuale di positivi al tampone. Invito ad aderire alla vaccinazione La raccomandazione delle autorità sanitarie è quella di aderire senza esitazioni alla campagna di vaccinazione Sono inoltre 5.595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 ...

Nell 'ultimo volo arrivato adall'India , il 9% dei passeggeri (compresi due membri dell'equipaggio), è risultato positivo al. E questo nonostante avessero tutti un certificato ...I passeggeri di quel volo diretto di mercoledì da Nuova Delhi a, per la maggior parte di ... In 23, compresi due membri dell'equipaggio, sono risultati successivamente positivi al, ...“Con 23 nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 i casi di Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le donne positive son ...La raccomandazione delle autorità sanitarie è quella di aderire senza esitazioni alla campagna di vaccinazione Sono inoltre 5.595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 ...