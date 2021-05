Convocati Roma per la sfida alla Sampdoria: tante assenze per Fonseca (Di domenica 2 maggio 2021) Convocati Roma: le scelte del tecnico Paulo Fonseca in vista del match contro la Sampdoria per la 34a giornata di Serie A La Roma affronterà la Sampdoria nel corso della 34a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 al Ferraris. La squadra di Paulo Fonseca dovrà fare i conti con tante assenze, l’ultima delle quali quella di Lorenzo Pellegrini: l’elenco completo dei Convocati. Portieri: Mirante, Fuzato, Farelli. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Villar, Pastore, Ciervo, Darboe. Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021): le scelte del tecnico Pauloin vista del match contro laper la 34a giornata di Serie A Laaffronterà lanel corso della 34a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 al Ferraris. La squadra di Paulodovrà fare i conti con, l’ultima delle quali quella di Lorenzo Pellegrini: l’elenco completo dei. Portieri: Mirante, Fuzato, Farelli. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cris, Villar, Pastore, Ciervo, Darboe. Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral. L'articolo proviene da Calcio News 24.

