Convocati Parma per la sfida al Torino: due rientri per D’Aversa (Di domenica 2 maggio 2021) Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera contro il Torino: due rientri per il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera del Parma contro il Torino. Tornano Kucka e Gagliolo mentre rimangono indisponibili Conti, Mihaila e Man. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Robertoha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani sera contro il: dueper il tecnico delRobertoha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani sera delcontro il. Tornano Kucka e Gagliolo mentre rimangono indisponibili Conti, Mihaila e Man. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè L'articolo proviene da Calcio News 24.

