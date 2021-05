Controlli anti-Covid nel Salernitano | denunciato uomo che pretendeva drink oltre orario consentito

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nel fine settimana sono stati intensificati iper verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto al coronavirus19. Le attività disposte dal Questore di Salerno, che hanno visti impegnati la Polizia di Stato, l’Arma Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Polizie Locali e l’Esercito Italiano, hanno determinato il conseguimento dei seguenti risultati: • 8008 persone controllate; • 5163 veicoli controllati; • 1418 esercizi pubblici controllati; • 110 persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamentole h. 22,00; • 3 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle regole–contagio. Nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Salerno, un avventore, di 35 anni, di ...

... oltre ad essere stato multato come tutti gli altri per non aver seguito la normativaCovid, è ...gli uomini della Polizia e delle forze dell'ordine in generale hanno incrementato isu ...Proseguono a Trieste ipredisposti per monitorare l'osservanza della normativa antipandemica. Nel complesso, dal 26 aprile a sabato 1 maggio, la Polizia di Stato ha controllato nell'intera provincia 2.866 persone ...3 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle regole anti –contagio. Nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Salerno, un avventore, di 35 anni, di origine ...Tra le 18 del 30 aprile e le 18 del primo maggio sono 3.325 i controlli effettuati negli scali dell’Isola: 1.384 all’aeroporto di Cagliari, 454 a quello di Alghero, 844 al porto di Olbia, 467 a quello ...