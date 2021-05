Conte pregusta lo scudetto | «Al Centro Sportivo non si smette di lavorare» – VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) Antonioè impaziente di festeggiare il 19°dell’Inter e ad Appiano Gentile iniziano i preparativi Fervono i preparativi ad Appiano Gentile per il 19°. Antonioha postato un brevedove si vede un membro dello staff delnerazzurro che lucida gli scudetti esposti in attesa di aggiungere il 19°. L’Inter potrebbe festeggiare già oggi se l’Atalanta pareggiasse o perdesse al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio) L'articolo proviene da Calcio News 24.

AgoCannella : @Tvottiano @Federic01996 @famigliasimpson @enrick81 @tw_fyvry @MikyS03 @OltreTv @DarioL46 @CIAfra73 @misterf_tweets… - GoalItalia : Conte alla vigilia di #CrotoneInter: 'Stiamo per fare qualcosa di straordinario e storico per il club' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte pregusta

Goal.com

Antonioè impaziente di festeggiare il 19° scudetto dell'Inter e ad Appiano Gentile iniziano i preparativi Fervono i preparativi ad Appiano Gentile per il 19° scudetto. Antonioha postato un breve video dove si vede un membro dello staff del centro sportivo nerazzurro che lucida gli scudetti esposti in attesa di aggiungere il ...... che giocherà domani magià una straordinaria volata per la Champions League? (agg. di ... un rallentamento nella marcia scudetto che comunque lascia Antoniopiuttosto tranquillo, perché ...Antonio Conte è impaziente di festeggiare il 19° scudetto dell’Inter e ad Appiano Gentile iniziano i preparativi Fervono i preparativi ad Appiano Gentile per il 19° scudetto. Antonio Conte ha postato ...L'allenatore dell'Inter alla vigilia del Crotone, parla del momento generale: "Vogliamo essere ripagati del sudore e delle notti insonni".