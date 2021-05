Concertone | Salvini | ' Frasi citate da Fedez sono disgustose'

Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - petergomezblog : #Fedez al Concertone, attacchi preventivi dalla Lega. Salvini: “No a comizi con i soldi nostri”. Lui: “Ci costate 4… - repubblica : ?? Omofobia, l'intemerata di Fedez al concertone e le reazioni: Zan ringrazia, Salvini replica 'Una legge c'e' gia'' - giorgiogiampa : RT @Moonlightshad1: Nel 2019 #salvini è andato al Viminale da 'ministro' solo 17 giorni. Gli altri 348 li ha passati gozzovigliando su e gi… - CarlottaDel : RT @andrea_pecchia: #Salvini: 'No ai comizi di sinistra al #Concertone, costa 500.000 € agli italiani'. #Fedez: 'Vado gratis e pago i mie… -

Ultime Notizie dalla rete : Concertone Salvini

'Le frasi che ho sentito (aldel Primo Maggio, ndr) sono disgustose: chi augura la morte a chiunque va curato. Io ... Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Domenica Live, ...E attacca la Lega Fedez contro la Lega al: le reazioni politiche Il discorso di Fedez ... Provocando molte reazioni a livello politico, compresa quella del leader leghista Matteoche ...A Domenica Live, Matteo Salvini replica a Fedez, dopo l’attacco al DDL Zan durante il concerto del primo maggio: «Litigare non serve, è un momento drammatico. Ci sono persone in ospedale. Se vorrai ...È dal palco del Concertone del primo maggio che Michele Bravi ha voluto commentare l'orribile monologo in cui Pio e Amedeo hanno voluto usare parole come "fro*o" o "neg*o".