Concertone | Salini | ' Mai nessuna censura di Rai Tre a Fedez o altri Se qualcuno ha usato la parola ' sistema' | mi scuso'

valefesta84 : RT @tvblogit: Caso #Fedez, interviene l’Ad Rai Fabrizio Salini dopo il #Concertone: “Sempre garantita la pluralità di voci e di opinioni. N… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Caso #Fedez, interviene l’Ad Rai Fabrizio Salini dopo il #Concertone: “Sempre garantita la pluralità di voci e di opinioni. N… - michele_bulgini : Via @Corriere si leggono le scuse dell’A.D. #rai #Salini a @Fedez dimostrano che qualcosa c’è dietro e che si apra… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: ##Concertone, Salini: «Mai nessuna censura di #Rai3 a #Fedez o altri. Se qualcuno ha usato la parola “sistema”, mi scuso» htt… - Mamox__ : 'Salini farà luce per capire cosa sia successo ieri in Rai.' Già la notizia data due minuti fa dal @Tg1Rai fa rider… -

Ultime Notizie dalla rete : Concertone Salini

Lo sostiene l'Ad Rai Fabrizioin una nota in cui spiega che 'di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun 'sistema' e se qualcuno, parlando in modo appropriato per conto e a nome ...La nota di Rai3 condivisa dall Ad Fabrizio: "Rai3 e la Rai sono da sempre aperte al ...che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al tradizionaledel ...Fedez al Concertone diventa caso politico, scontro con Lega e Rai. E' diventata un caso politico la partecipazione di Fedez al concertone del primo maggio ...Caso Fedez al Concerto del Primo Maggio, parla l'ad della Rai Fabrizio Salini. «In merito all'intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver ...