Concertone, Rai contrattacca Fedez: «Nessuna censura, operati tagli al video». La replica del cantante (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez “Mai censurato Fedez né altri artisti”. All’indomani della polemica scoppiata al Concertone del Primo Maggio, non si placano le tensioni attorno alla denuncia del rapper di aver subito pressioni dalla Rai sui contenuti del suo intervento sul palco. Sulla vicenda è intervenuta nuovamente Rai3, accusando Fedez di aver manipolato il video in cui l’artista si confrontava telefonicamente con la vice direttrice del canale. E, con una levata di scudi, pure l’AD Fabrizio Salini si è pronunciato in favore della propria azienda. “La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 maggio 2021)“Maitoné altri artisti”. All’indomani della polemica scoppiata aldel Primo Maggio, non si placano le tensioni attorno alla denuncia del rapper di aver subito pressioni dalla Rai sui contenuti del suo intervento sul palco. Sulla vicenda è intervenuta nuovamente Rai3, accusandodi aver manipolato ilin cui l’artista si confrontava telefonicamente con la vice direttrice del canale. E, con una levata di scudi, pure l’AD Fabrizio Salini si è pronunciato in favore della propria azienda. “La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di ...

lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - analista1972 : RT @Capezzone: Mobilitazione per #Fedez a Capalbio. Al terzo giro di cocktail, Venancio obietta: “Segnori, è vero che a destra so’ scemi: b… - SimoNetOnTheNet : Ad ogni modo, oltre la #Rai e i #sindacati, il #concertone è finanziato anche da banche e multinazionali. Nel 2019… -