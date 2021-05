Concerto Primo Maggio | Michele Bravi | “Le parole sono importanti”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 2 maggio 2021) Dal palco deldelha usatopuntuali e ben scelte per esprimere la sua posizione Tra i tanti artisti che siesibiti ieri sul palco deldeldi Roma, c’era anchele cui dichiarazioni in queste orestate riprese proprio per essere stato limpido e autentico. Il cantante, tornato sulla scena musicale dopo un periodo difficile e buio della sua vita, ha rilasciato il disco “La geografia del buio” nel quale ha raccontato stati d’animo, vita vissuta e sentimenti. Aldeldi Roma, poco prima di cantare la sua “Mantieni ...