Concerto Primo Maggio, Enrico Ruggeri canta “Peter Pan” dall’ospedale di Bergamo (Di domenica 2 maggio 2021) Il messaggio di speranza e ripartenza della maratona musicale del Concerto del Primo Maggio, in questa edizione al tempo della pandemia, ha fatto tappa anche a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. In collegamento con il palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il cantante Enrico Ruggeri ha cantato Peter Pan nel quadrilatero dell’ospedale di Bergamo. Un’esibizione emozionante, resa possibile grazie a CGIL CISL e UIL, che, scegliendo il Papa Giovanni, hanno voluto dire grazie per l’instancabile lavoro a medici e infermieri ogni giorno in prima linea nella lotta contro Covid-19. “È un’emozione vedere questo grande artista che rappresenta un pezzo di storia della musica italiana esibirsi dal ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) Il messaggio di speranza e ripartenza della maratona musicale deldel, in questa edizione al tempo della pandemia, ha fatto tappa anche a, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. In collegamento con il palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ilntehatoPan nel quadrilatero dell’ospedale di. Un’esibizione emozionante, resa possibile grazie a CGIL CISL e UIL, che, scegliendo il Papa Giovanni, hanno voluto dire grazie per l’instancabile lavoro a medici e infermieri ogni giorno in prima linea nella lotta contro Covid-19. “È un’emozione vedere questo grande artista che rappresenta un pezzo di storia della musica italiana esibirsi dal ...

VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - repubblica : ?? Concerto del Primo Maggio, da Fedez duro attacco alla Lega sul ddl Zan. E contesta: 'Mio intervento giudicato ino… - teoultimo : RT @VittorioSgarbi: Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversar… - romanino48 : RT @VittorioSgarbi: Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversar… -